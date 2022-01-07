Российский биатлонист Эдуард Латыпов, заразившийся коронавирусом, рассказал о своём состоянии. Ранее стало известно, что два теста россиянина на коронавирус дали положительный результат.



«Пока симптомов нет, всё хорошо. Лежу, отдыхаю. Мы каждые два дня сдаем тесты, по выезду из Болгарии сдавали и по приезду сюда. Какие мысли были после первого теста? Думал, что ничего нет. Сейчас сдал второй, чтобы узнать точно, что нет. Пока тревоги нет, даже если что-то и будет, подстроимся. Думаю, всё будет хорошо.



Как поддерживаю форму? Ещё пока ничего не успел, пока отдыхал, ничего не делал, ждал результат. От этого уже будем отталкиваться, что и как делать. Еду в номер приносят. Это единственный плюс», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».