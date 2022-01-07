Мужской спринт на этапе КМ в Оберхофе стартовал в условиях сильной метели. Фото
Поделиться
Мужской спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия) стартовал в условиях сильной метели. Гонка началась в 13:30 мск. Вот в каких условиях выступают спортсмены:
Первым из россиян в гонку отправится Александр Поварницын, получивший 25-й стартовый номер. Затем в борьбу вступят Даниил Серохвостов (27-й), Александр Логинов (56-й), Карим Халили (59-й), Антон Бабиков (63-й) и Максим Цветков (107-й).
Эдуард Латыпов ранее сдал два положительных тест на коронавирус и был изолирован от сборной России по биатлону.
Лидер общего зачёта Кубка мира, француз Эмильен Жаклен выйдет на старт 40-м. Действующий обладатель «Большого хрустального глобуса», норвежец Йоханнес Бё стартует 38-м.
Расписание гонок Кубка мира по биатлону — 2021/2022.
Комментарии
- 7 января 2022
-
13:43
-
13:41
-
13:30
-
13:23
-
12:58
-
12:42
-
12:33
-
12:29
-
12:00
-
11:54
-
11:20
-
11:06
-
10:44
-
10:37
-
10:30
-
09:00
-
08:54
- 6 января 2022
-
23:31
-
22:48
-
22:40
-
22:36
-
21:07
-
20:36
-
20:17
-
12:31
-
12:22
-
12:02
-
10:34
-
09:54
-
08:46
- 5 января 2022
-
23:05
-
19:10
-
18:39
-
17:42
-
16:41
Партнерский контент