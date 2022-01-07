Мужской спринт на этапе КМ в Оберхофе стартовал в условиях сильной метели. Фото

Мужской спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия) стартовал в условиях сильной метели. Гонка началась в 13:30 мск. Вот в каких условиях выступают спортсмены:

Первым из россиян в гонку отправится Александр Поварницын, получивший 25-й стартовый номер. Затем в борьбу вступят Даниил Серохвостов (27-й), Александр Логинов (56-й), Карим Халили (59-й), Антон Бабиков (63-й) и Максим Цветков (107-й).

Эдуард Латыпов ранее сдал два положительных тест на коронавирус и был изолирован от сборной России по биатлону.

Лидер общего зачёта Кубка мира, француз Эмильен Жаклен выйдет на старт 40-м. Действующий обладатель «Большого хрустального глобуса», норвежец Йоханнес Бё стартует 38-м.

Расписание гонок Кубка мира по биатлону — 2021/2022.