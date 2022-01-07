Йоханнес Бё допустил 5 промахов в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе
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Олимпийский чемпион 2018 года в индивидуальной гонке, 12-кратный чемпион мира, трёхкратный обладатель Кубка мира в общем зачёте, норвежский биатлонист Йоханнес Бё неудачно провёл стрельбу в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Он допустил пять промахов — три на «лёжке» и два на «стойке».
Участие в гонке принимают шесть россиян: Александр Поварницын, Даниил Серохвостов, Александр Логинов, Карим Халили, Антон Бабиков и Максим Цветков. Эдуард Латыпов сдал положительный тест на коронавирус и был изолирован от команды.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.
Этап в Оберхофе завершится 9 января.
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