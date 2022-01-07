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Российский биатлонист победил в личной гонке Кубка мира впервые с 22 января 2021 года

Российский биатлонист победил в личной гонке Кубка мира впервые с 22 января 2021 года
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Россиянин Александр Логинов одержал победу в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия). Это первая победа в личной гонке Кубка мира для российских биатлонистов с 22 января 2021 года.

Тогда именно Логинов одержал победу в индивидуальной гонке на 20 км на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия).

Биатлон. Кубок мира. Оберхоф (Германия). Спринт, 10 км. Мужчины
1. Александр Логинов (Россия) — 27.00,8 (1).
2. Эмильен Жаклен (Франция) +6,5 (2).
3. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) + 15,1 (1).

Сегодня, 7 января, в Оберхофе также состоится женская спринтерская гонка, начало — в 16:15 мск. 8 января пройдут смешанная эстафета и сингл-микст. На 9 января запланированы гонки преследования.

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