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Александр Логинов одержал четвёртую личную победу на Кубке мира

Александр Логинов одержал четвёртую личную победу на Кубке мира
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Российский биатлонист Александр Логинов одержал победу в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Для Александра это четвёртая выигранная личная гонка в Кубке мира.

В январе 2019 года Логинов выиграл спринт в Оберхофе, в феврале 2020-го стал лучшим в спринте в Антхольце (Италия). В январе 2021 года Александр победил в индивидуальной гонке в Антхольце.

Биатлон. Кубок мира. Оберхоф (Германия). Спринт, 10 км. Мужчины
1. Александр Логинов (Россия) — 27.00,8 (1).
2. Эмильен Жаклен (Франция) +6,5 (2).
3. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) + 15,1 (1).

Сегодня, 7 января, в Оберхофе также состоится женская спринтерская гонка. 8 января пройдут смешанная эстафета и сингл-микст. На 9 января запланированы гонки преследования.

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