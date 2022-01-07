Логинов прокомментировал победу в спринте в Оберхофе

Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал победу в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Эта победа стала первой в сезоне для Логинова.



«Получилось хорошо потренироваться в новогодние праздники, там буквально один день выпал. Сегодня доволен, конечно, по такой погоде даже один промах — это, наверное, даже не 4, а 4+. Главное, что на трассе сегодня было действительно легче. Сегодня отлично отработала вся тренерская бригада, информацию давали по всем участкам, благо, очень много отсечек сейчас, очень помогает.



Перед гонкой мы шутили, что любой спортсмен перед стойкой будет стоять в очереди, чтобы попасть на 30-ю установку. Мне повезло, передо мной Бенедикт Долль ушёл чуть дальше и мне освободил 30-ю. Тем не менее, порыв был очень сильный, не на 1-2 выстрела, а на все пять. Конечно, было сегодня тяжело. Честно, ещё не видел результатов, но там, по моему, вся команда неплохо выступила.



Вчера переписывался с Эдуардом Латыповым, он не унывает, молодец. Желаю ему скорейшего выздоровления! Уверен, что всё будет в порядке.



Искренне поздравляю Бабикова и Серохвостова, тем более тот же Антон вернулся на Кубки мира с небольшим перерывом, это хороший результат. Самый главный привет я хотел бы передать «королю Оберхофа». Он сейчас залечит свою травму и вернётся», — сказал Логинов в эфире «Матч ТВ».