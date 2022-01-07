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Антон Бабиков — о шестом месте в спринте: поставлю себе четвёрку

Антон Бабиков — о шестом месте в спринте: поставлю себе четвёрку
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Российский биатлонист Антон Бабиков прокомментировал собственное выступление в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе. Россиянин, вернувшийся в состав национальной команды, занял шестое место. Победу одержал другой представитель России Александр Логинов.

«Хочу всех поздравить с Рождеством. Вчера и сегодня было сложное достаточно самочувствие, настраивался на точную стрельбу. В трудную погоду понимал, что может быть серьёзный перевес. Но надеюсь, что сегодня был последний день, когда ногами тяжеловато, дальше должно быть значительно легче. Конечно, где-то повезло, порой был совсем тяжёлый ветер. У меня был ветер, но рабочий, с которым можно было справляться. Главное было не бояться и не рисковать зря. Четвёрку себе поставлю, хотя недоволен ногами. В том сезоне это было такое постоянство, а сейчас это одинарный шаг в сторону, от которого я скоро вернусь», — сказал Бабиков в эфире «Матч ТВ».

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