Серохвостов и Логинов стали 2-м и 3-м по скорости на последнем круге спринта в Оберхофе

Российские биатлонисты Даниил Серохвостов и Александр Логинов показали второе и третье время соответственно на последнем круге в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе.

Они уступили лишь норвежцу Тарьею Бё.

Логинов стал победителем гонки, опередив француза Эмиля Жаклена и норвежца Стурлу Холм Легрейда. Антон Бабиков стал шестым, Серохвостов — восьмым.

Кубок мира. Оберхоф. Спринт. Мужчины. Ход. Последний круг

1. Тарьёй Бё (Норвегия) — 7.44,2

2. Даниил Серохвостов (Россия) +2,6

3. Александр Логинов (Россия) +9,0

4. Йоханнес Кюн (Германия) +11,8

5. Роман Рес (Германия) +14,3

...8. Карим Халили (Россия) +18,1

...23. Антон Бабиков (Россия) +28,3

...27. Максим Цветков (Россия) +30,0

...29. Александр Поварницын (Россия) +30,4