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Серохвостов и Логинов стали 2-м и 3-м по скорости на последнем круге спринта в Оберхофе

Серохвостов и Логинов стали 2-м и 3-м по скорости на последнем круге спринта в Оберхофе
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Российские биатлонисты Даниил Серохвостов и Александр Логинов показали второе и третье время соответственно на последнем круге в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе.
Они уступили лишь норвежцу Тарьею Бё.

Логинов стал победителем гонки, опередив француза Эмиля Жаклена и норвежца Стурлу Холм Легрейда. Антон Бабиков стал шестым, Серохвостов — восьмым.

Кубок мира. Оберхоф. Спринт. Мужчины. Ход. Последний круг

1. Тарьёй Бё (Норвегия) — 7.44,2
2. Даниил Серохвостов (Россия) +2,6
3. Александр Логинов (Россия) +9,0
4. Йоханнес Кюн (Германия) +11,8
5. Роман Рес (Германия) +14,3
...8. Карим Халили (Россия) +18,1
...23. Антон Бабиков (Россия) +28,3
...27. Максим Цветков (Россия) +30,0
...29. Александр Поварницын (Россия) +30,4

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