Карим Халили назвал свой «самый большой косяк» в спринте в Оберхофе. Он стал 45-м

Российский биатлонист Карим Халили прокомментировал выступление в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе. Спортсмен допустил 4 промаха и занял 45-е место.

По словам Халили, его подвела стрельба.

«Тут сложно говорить за всех. На трассе тяжело было иногда, прям попадаешь против жёсткого порыва, особенно на равнинной части. На рубеже каждый выстрел — лотерея. Я ходом недоволен, есть ощущение далеко не самое лучшее. На первом круге где-то в начале работалось тяжело, на последних кругах чуть добавлял. Относительно себя, может, не так сильно, просто на ноль начинал быстрее, а потом уже добавлял, но сегодня так. Хочется всегда быть в боевой готовности, на всех стартах неплохо выступать.

Сегодня, конечно, со стрельбой самый большой косяк. При такой погоде с хорошей стрельбой можно бороться, никаких проблем даже с не самой лучшей скоростью. Почему грустный? Брови замёрзли от снега», — сказал он в эфире «Матч ТВ».