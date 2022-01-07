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Даниил Серохвостов показал лучший результат в карьере на этапах Кубка мира

Даниил Серохвостов показал лучший результат в карьере на этапах Кубка мира
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Российский биатлонист Даниил Серохвостов, занявший восьмое место в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе, показал лучший результат в карьере (без учёта эстафет). До этого лучшим результатом Серохвостова было 15-е место в индивидуальной гонке на первом этапе в Эстерсунде (Швеция). Даниил дебютировал на Кубке мира в сезоне-2021/2022.

Биатлон. Кубок мира. Оберхоф (Германия). Спринт, 10 км. Мужчины

1. Александр Логинов (Россия) — 27:00.8 (1)
2. Эмильен Жаклен (Франция) + 6,5 (2)
3. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) + 15,1 (1)
...6. Антон Бабиков (Россия) + 23,0 (0)
...8. Даниил Серохвостов (Россия) + 25,8 (2)
...37. Александр Поварницын (Россия) + 1:48.0 (3)
...42. Саид Каримулла Халили (Россия) + 1:56.8 (4).

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