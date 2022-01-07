Даниил Серохвостов показал лучший результат в карьере на этапах Кубка мира
Поделиться
Российский биатлонист Даниил Серохвостов, занявший восьмое место в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе, показал лучший результат в карьере (без учёта эстафет). До этого лучшим результатом Серохвостова было 15-е место в индивидуальной гонке на первом этапе в Эстерсунде (Швеция). Даниил дебютировал на Кубке мира в сезоне-2021/2022.
Биатлон. Кубок мира. Оберхоф (Германия). Спринт, 10 км. Мужчины
1. Александр Логинов (Россия) — 27:00.8 (1)
2. Эмильен Жаклен (Франция) + 6,5 (2)
3. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) + 15,1 (1)
...6. Антон Бабиков (Россия) + 23,0 (0)
...8. Даниил Серохвостов (Россия) + 25,8 (2)
...37. Александр Поварницын (Россия) + 1:48.0 (3)
...42. Саид Каримулла Халили (Россия) + 1:56.8 (4).
Комментарии
- 7 января 2022
-
15:17
-
15:15
-
15:15
-
15:11
-
15:11
-
15:08
-
15:05
-
15:03
-
15:03
-
14:58
-
14:56
-
14:55
-
14:55
-
14:50
-
14:47
-
14:47
-
14:43
-
14:42
-
14:13
-
13:43
-
13:41
-
13:30
-
13:23
-
12:58
-
12:42
-
12:33
-
12:29
-
12:00
-
11:54
-
11:20
-
11:06
-
10:44
-
10:37
-
10:30
-
09:00
Партнерский контент