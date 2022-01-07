Драчёв оценил выступления российских биатлонистов на этапе Кубка мира в Оберхофе

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал результаты россиян в мужском спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Победителем гонки стал Александр Логинов, Антон Бабиков финишировал 6-м, а Даниил Серохвостов — 8-м.



Рад хорошим выступлениям! Молодцы, правильно провели новогодний период, сбор. На данный момент по всем спортсменам видно, насколько хорошо отработали. Да, сегодня была лотерея. Понятно, что не всем повезло, многие не справились со стрельбой. Но нам на радость в этом плане повезло. Очень хорошая стрельба в такую погоду. Конечно, говорить о том, что всё удалось и теперь мы лидеры — неправильно. Сегодня в Оберхофе ты попал, завтра можешь зайти на пять штрафных кругов.



За Серохвостовым давно наблюдаю и болею. Хороший парень, растёт, есть большой прогресс. Не повезло на лёжке: долго стрелял, ветер был сильный. Бабиков же очень хороший стрелок, проигрыш в 30 секунд по ходу на каждом круге компенсировала качественная стрельба. Для него, наверное, это самый прекрасный результат, которого можно было ожидать», — сказал Драчёв в эфире «Матч ТВ».