Видео: золотой финиш Александра Логинова в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе
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В «Твиттере» появилось видео, на котором показано, как биатлонист сборной России Александр Логинов финишировал в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Спортсмен завоевал золотую медаль, победив Эмильена Жаклена и Стурлу Холм Легрейда.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» «Матч ТВ».
Биатлон. Кубок мира. Оберхоф (Германия). Спринт, 10 км. Мужчины
1. Александр Логинов (Россия) — 27:00.8 (1).
2. Эмильен Жаклен (Франция) + 6,5 (2).
3. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) + 15,1 (1).
...6. Антон Бабиков (Россия) + 23,0 (0).
...8. Даниил Серохвостов (Россия) + 25,8 (2).
...37. Александр Поварницын (Россия) + 1:48.0 (3).
...42. Саид Каримулла Халили (Россия) + 1:56.8 (4).
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