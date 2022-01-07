Видео: золотой финиш Александра Логинова в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе

В «Твиттере» появилось видео, на котором показано, как биатлонист сборной России Александр Логинов финишировал в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Спортсмен завоевал золотую медаль, победив Эмильена Жаклена и Стурлу Холм Легрейда.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» «Матч ТВ».

Биатлон. Кубок мира. Оберхоф (Германия). Спринт, 10 км. Мужчины

1. Александр Логинов (Россия) — 27:00.8 (1).

2. Эмильен Жаклен (Франция) + 6,5 (2).

3. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) + 15,1 (1).

...6. Антон Бабиков (Россия) + 23,0 (0).

...8. Даниил Серохвостов (Россия) + 25,8 (2).

...37. Александр Поварницын (Россия) + 1:48.0 (3).

...42. Саид Каримулла Халили (Россия) + 1:56.8 (4).