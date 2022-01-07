Александр Логинов объяснил, почему победа в спринте в Оберхофе очень важна для него
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Биатлонист сборной России Александр Логинов прокомментировал свою победу в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Логинов допустил один промах и на 6,5 секунды опередил ближайшего преследователя, которым стал француз Эмильен Жаклен (2 промаха). Третье место занял норвежец Стурла Холм Легрейд.
«Рад, что сегодня получилась хорошая гонка в тяжёлых биатлонных условиях. Думаю, это хороший праздник для всей нашей команды. Для меня это очень важный результат, потому что до Нового года не всё получалось, хотя я провёл очень хороший подготовительный сезон. Рад, что это всё вылилось в результат», — сказал Александр Логинов после гонки.
Расписание гонок Кубка мира по биатлону — 2021/2022.
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