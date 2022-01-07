Йоханнес Бё жёстко раскритиковал самого себя за 28-е место в спринте в Оберхофе

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал выступление в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе. Спортсмен занял 28-е место, допустив пять промахов.

«Я не привык быть таким отстоем. Я не привык к таким ситуациям. Я должен перестать признавать, что так и должно быть. Мне нужно принимать решения. Я должен реагировать. Я вот был 20-м в масс-старте перед Рождеством (25 декабря. — Прим. «Чемпионата»). Тенденции быть не должно. Я должен схватить себя за шею.

Не самый лучший день. Не знаю, чего мне не хватает. Очень грустно. Печальное достижение», — приводит слова Бё Dagbladet.

Победу в гонке одержал российский биатлонист Александр Логинов, опередивший француза Эмильена Жаклена и норвежца Стурлу Холм Легрейда.