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Александр Логинов: было тяжело справиться с ветром, он дует очень сильно в лицо

Александр Логинов: было тяжело справиться с ветром, он дует очень сильно в лицо
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Российский биатлонист Александр Логинов рассказал об эмоциях от победы в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Для него эта медаль стала первой в нынешнем сезоне.

«Сейчас облегчение от того, что эта сложная гонка прошла, но она прошла достаточно плодотворно для всей команды. Это самое важное и главное. Хочу всех болельщиков поздравить с новым годом и Рождеством и пожелать всем самое главное – здоровья, тем более в это непростое время. Помните, что мы стараемся каждую гонку показывать максимальный результат.

Сегодня на трассе всё получилось, я доволен этим. Да, где-то с ветром было тяжело справиться на трассе, потому что он дует очень сильно в лицо, но получилось разложиться и финишный круг хорошо отработать.

Что пожелаю девчонкам? Скажу банальную фразу, которая только касается спорта. Ложитесь на первую, вставайте на 30-ю. А я сегодня сделал ошибку, лёг на вторую (смеётся)», — сказал Логинов в эфире «Матч ТВ».

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