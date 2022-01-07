Бабиков: уверен, Латыпов сегодня бы тоже хорошо побился

Российский биатлонист Антон Бабиков высказался о результатах спринта на этапе Кубка мира в Оберхофе. Он занял 6-е место, а победителем стал соотечественник Александр Логинов. После гонки Бабиков пожелал скорейшего выздоровления Эдуарду Латыпову, который заразился коронавирусом.



«Очень приятно стоять рядом с чемпионом из своей команды. В первую очередь, когда встретили всех тренеров, поняли, что сегодня действительно хороший день для всей команды, потому что нам важно биться и в общем зачёте, и приятно, когда есть победители из нашей команды.



К сожалению, с нами сегодня нет Эдуарда Латыпова. Уверен, он бы сегодня тоже хорошо побился. Скорейшего ему выздоровления.



Телезрители, не болейте, проводите это время с семьёй. Будьте здоровы! Что пожелаю девушкам? Между прочим, Саша Логинов мою тактику назвал. Я сегодня стрелял на первой и 30-й (смеётся)», — сказал Бабиков в эфире «Матч ТВ».

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