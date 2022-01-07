Антон Смольский объяснил неудачное выступление в спринте в Оберхофе

Белорусский биатлонист Антон Смольский рассказал о причинах неудачного выступления в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе. Он занял 46-е место, допустив 4 промаха.
«Гонка очень сложная, как физически, так и психологически. Скольжение было тяжёлым. Свежий снег замедлял очень сильно. Поэтому первый стартовый номер сегодня однозначно в минус. Очень непредсказуемая погода здесь. Пришлось протаптывать путь остальным.
Что же касается «стойки», помимо сильного ветра, мешал снег. Видимость плохая была. Но ещё больше повлияли на промахи сильные порывы ветра. Опять-таки на третьем круге много участков было, где шёл против ветра. Именно ветер сегодня решал исход гонки. Не только на рубеже, но и на трассе», — приводятся слова Смольского в телеграм-канале «Референт Рая».
- 7 января 2022
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