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Француз Жаклен и норвежец Легрейд пожали руки Логинову на церемонии награждения. Видео

Француз Жаклен и норвежец Легрейд пожали руки Логинову на церемонии награждения. Видео
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Российский биатлонист Александр Логинов одержал победу в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Шестой результат продемонстрировал его соотечественник Антон Бабиков. В тройку призёров также попали француз Эмильен Жаклен и норвежец Стурла Холм Легрейд. Четвёртое и пятое места заняли немцы — Йоханнес Кюн и Роман Рес. По окончании гонки состоялась церемония награждения. Жаклен и Легрейд пожали руки Александру.

Видео церемонии награждения размещено на странице IBU в «Твиттере». Права на видео принадлежат IBU.

Сегодня, 7 января, в Оберхофе также состоится женская спринтерская гонка, начало — в 16:15 мск. 8 января пройдут смешанная эстафета и сингл-микст. На 9 января запланированы гонки преследования.

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