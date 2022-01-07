«Им по жизни нужно держаться подальше от русских». Васильев о словах Бё про ковид Латыпова

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев отреагировал на слова норвежского биатлониста Йоханнеса Бё, сказанных перед спринтом в Оберхофе. Бё, узнав о коронавирусе у Эдуарда Латыпова, заявил, что «надо держаться подальше от русских». Норвежец занял 28-е место в спринте, победу одержал россиянин Александр Логинов.

«Йоханнес Бё абсолютно правильно сказал. Я бы перефразировал так: им всем вообще нужно держаться подальше от русских. Если начнут тявкать, то им не поздоровится. И не только применимо к коронавирусу, вообще по жизни. Ребята, стороной обходите русских, и всё у вас будет хорошо.

Обвиняют нас в использовании допинга, имея разрешение на использование запрещённых препаратов. Думаю, опять сейчас начнётся. Первый будет тявкать Тарьей Бё, потом Самуэльссон. Два самых «чистых» спортсмена», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.