Васильев: россияне здорово выступили. Бабиков — монстр! В такой ветер ни одного промаха

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев оценил выступление российских биатлонистов в спринте на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе. Победителем гонки стал россиянин Александр Логинов.

«Саша Логинов набирал форму на протяжении декабря. Единственное — проблема с последним выстрелом никуда не делась. Конечно, за месяц до Олимпиады кардинально изменить ничего нельзя, но психологически можно обмануть самого себя. У Бьорндалена тоже была проблема последнего выстрела: стреляет первый, второй, третий, пятый, а потом четвёртый. Таким образом он ушёл от этой проблемы. Почему бы Саше не попробовать? Думаю, хуже точно не будет.



Ребята здорово выступили! Серохвостов — парень лёгкий, а сегодня дистанция рыхлая была. Спортсмены такого телосложения имеют преимущество в этих погодных условиях. И на стойке здорово сработал, профессионально распорядился ситуацией. Бабиков в такой ветер ни одного промаха — просто монстр! Цветков ногами тоже здорово пробежал. К сожалению, с ветром не повезло. Своеобразная лотерея была. Все ребята без исключения выступили достойно», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.