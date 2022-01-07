«Таааак плоооохо». Йоханнес Бё опубликовал пост после неудачи в спринте
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Олимпийский чемпион 2018 года в индивидуальной гонке, 12-кратный чемпион мира, трёхкратный обладатель «Большого хрустального глобуса», норвежский биатлонист Йоханнес Бё опубликовал пост в своём «инстаграме» после неудачного выступления в спринте на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Он занял лишь 28-е место, допустив пять промахов.
«Таааак плоооохо», — написал Бё.
Пост доступен в «инстаграме» Йоханнеса Бё.
Биатлон. Кубок мира. Оберхоф (Германия). Спринт, 10 км. Мужчины
1. Александр Логинов (Россия) — 27.00,8 (1).
2. Эмильен Жаклен (Франция) +6,5 (2).
3. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) + 15,1 (1).
Завтра, 8 января, в Оберхофе состоятся смешанная эстафета и сингл-микст. 9 января пройдут гонки преследования.
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