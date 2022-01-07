Легрейд: во время рождественского перерыва поработал в поте лица. И, кажется, сработало

Бронзовый призёр спринтерской гонки на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) норвежец Стурла Холм Легрейд прокомментировал свой результат.
«Здорово вернуться на подиум. Рождественский перерыв мне очень помог – были небольшой отдых и много рождественской еды. Мне нужно было отдохнуть от Кубка мира, потому что сильно устал. Я приболел в Эстерсунде и не мог вернуть себе свою оптимальную форму. Поэтому сначала во время рождественского перерыва я перевёл дыхание, а потом поработал в поте лица. И, кажется, сработало.
Успешные выступления в Оберхофе за год до чемпионата мира здесь? Подиумы дают тебе уверенность. В прошлом году у меня было три подиума, включая победу. Приятно, что я здесь вновь начинаю с места в тройке. Кажется, трасса хорошо мне подходит. Предвкушаю выступления здесь на чемпионате мира.
Наша команда пропустит этап в Рупольдинге, чтобы иметь возможность готовиться к Олимпиаде на высокогорье. Мы отправимся в Италию и будем там тренироваться до Пекина, сделаем лишь исключение для Антхольца. Стараемся провести как можно больше тренировочных дней на большой высоте, потому что Олимпиада пройдёт на высоте примерно 1800 метров. Акклиматизация — очень важный фактор, и важно, чтобы твоё тело привыкло к высоте», — сказал Легрейд на пресс-конференции.
- 7 января 2022
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