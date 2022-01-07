Кристина Резцова: просто доползала до финиша

Российская биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала выступление в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия).

Резцова шла первой после лёжки, но допустила два промаха на стойке и завершила гонку в топ-10.

«Сегодня было просто невероятно тяжело. С самого утра была очень тяжёлая голова. Может, погода меняется, и это влияет. Чувствовала себя не очень хорошо. В этом сезоне ещё не было такой гонки, чтоб было тяжело с самого старта. Я знала, что иду неплохо ногами, но внутреннее состояние не давало выработаться. Терпела с самого начала, и в конце не было сил. Иногда себя выворачиваешь, и сегодня я просто не могла увеличить темп, не могла держать его. Просто доползала до финиша.

Я подходила на стойку и никак не могла продышаться, хотя здесь очень длинная прямая и восстановить дыхание не так тяжело, но я просто не смогла это сделать. Был лёгкий ветер, но промахи не из-за него.

Хорошо, что при таком плохом самочувствии остаюсь рядышком. Буду надеяться, что дальше будет полегче, и я смогу ещё добавить», — сказала Резцова в эфире «Матч ТВ».