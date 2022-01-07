Рёйселанд выиграла спринт на этапе КМ в Оберхофе, Резцова — седьмая

На пятом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) завершилась женская спринтерская гонка с двумя огневыми рубежами. Победу одержала норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд, допустившая один промах. Второе место поделили белоруска Анна Сола и француженка Жулия Симон, показавшие одинаковый результат. При этом Сола допустила два промаха, а Симон — один.
Лучшей из россиянок стала Кристина Резцова, которая лидировала после лёжки, но допустила два промаха на стойке и в итоге стала седьмой.
Ульяна Нигматуллина забыла пройти штрафной круг после стойки и получила две минуты штрафа.
Биатлон. Кубок мира. Пятый этап. Оберхоф, Германия
Женщины. Спринт, 7,5 км
1. Марте Рёйселанд (Норвегия) – 23.30,1 (1 промах).
2. Анна Сола (Беларусь) – отставание 7,1 (2).
2. Жулия Симон (Франция) +7,1 (1)...
7. Кристина Резцова (Россия) +26,6 (2)...
24. Валерия Васнецова (Россия) +1.17,4 (2)…
30. Ирина Казакевич (Россия) +1.22,7 (2)…
33. Светлана Миронова (Россия) +1.25,3 (3)…
82. Ульяна Нигматуллина (Россия) +3.20,7 (3)…
86. Анастасия Шевченко (Россия) +3.33,9 (3).
- 7 января 2022
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