Анастасия Шевченко отказалась общаться с журналистами после спринта в Оберхофе

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что биатлонистка национальной команды Анастасия Шевченко отказалась общаться с журналистами после неудачного спринта на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).
«Шевченко что делала на сборах? Может, у неё травма? Алексей Криворучко говорит, что она хромает. Говорить с нами не стала», — сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».
Шевченко показала худший результат среди российских биатлонисток в спринте. Она финишировала на 86-й позиции, отстав от лидера на 3 минуты 33,9 секунды и допустив три промаха.
Напомним, на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) завершилась женская спринтерская гонка с двумя огневыми рубежами. Победу одержала норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд, допустившая один промах. Второе место поделили белоруска Анна Сола и француженка Жулия Симон, показавшие одинаковый результат. При этом Сола допустила два промаха, а Симон — один.
- 7 января 2022
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