Марте Рёйселанд: один промах — это хороший результат в Оберхофе

Победительница спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия) норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд прокомментировала свой результат.

«Гонка проходила в тяжёлых условиях: дул ветер, шёл снег. Особенно непросто было на стрельбище, где то сильно дуло, то наступало затишье. Так что надо было поскорее стрелять, когда стихало. Я очень рада. У меня был один промах, но, думаю, это хороший результат в Оберхофе. Довольна своей стрельбой и скоростью на трассе.



Я стартовала третьей, так что пришлось долго ждать остальных и смотреть, сможет ли кто-то отстреляться чисто. Ждала, ждала и ждала. Но только что мне сказали, что я победила. Очень рада. Отличный результат», — сказала Рёйселанд после гонки.