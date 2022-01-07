Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Марте Рёйселанд: один промах — это хороший результат в Оберхофе

Марте Рёйселанд: один промах — это хороший результат в Оберхофе
Комментарии

Победительница спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия) норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд прокомментировала свой результат.

«Гонка проходила в тяжёлых условиях: дул ветер, шёл снег. Особенно непросто было на стрельбище, где то сильно дуло, то наступало затишье. Так что надо было поскорее стрелять, когда стихало. Я очень рада. У меня был один промах, но, думаю, это хороший результат в Оберхофе. Довольна своей стрельбой и скоростью на трассе.

Я стартовала третьей, так что пришлось долго ждать остальных и смотреть, сможет ли кто-то отстреляться чисто. Ждала, ждала и ждала. Но только что мне сказали, что я победила. Очень рада. Отличный результат», — сказала Рёйселанд после гонки.

Судьи оштрафовали российскую биатлонистку. Ульяна, ну как можно забыть про штрафной круг? Судьи оштрафовали российскую биатлонистку. Ульяна, ну как можно забыть про штрафной круг?
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022