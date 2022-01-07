Марте Рёйселанд: один промах — это хороший результат в Оберхофе
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Победительница спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия) норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд прокомментировала свой результат.
«Гонка проходила в тяжёлых условиях: дул ветер, шёл снег. Особенно непросто было на стрельбище, где то сильно дуло, то наступало затишье. Так что надо было поскорее стрелять, когда стихало. Я очень рада. У меня был один промах, но, думаю, это хороший результат в Оберхофе. Довольна своей стрельбой и скоростью на трассе.
Я стартовала третьей, так что пришлось долго ждать остальных и смотреть, сможет ли кто-то отстреляться чисто. Ждала, ждала и ждала. Но только что мне сказали, что я победила. Очень рада. Отличный результат», — сказала Рёйселанд после гонки.
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