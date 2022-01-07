«Шашилов не может ничего объяснить». Анфиса Резцова — о результатах спринта на этапе КМ

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова высказала мнение о выступлении российских биатлонисток в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.

«Немного обидно за девчонок в целом. Шашилов ничего не может объяснить, ответить нам, почему так происходит: ни хода, ни стрельбы. Есть ещё месяц. Очень хотелось бы, чтобы они поработали над ошибками», — сказала Анфиса Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) завершилась женская спринтерская гонка с двумя огневыми рубежами. Победу одержала норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд, допустившая один промах. Второе место поделили белоруска Анна Сола и француженка Жулия Симон, показавшие одинаковый результат. При этом Сола допустила два промаха, а Симон — один.

Лучшей из россиянок стала Кристина Резцова, которая лидировала после лёжки, но допустила два промаха на стойке и в итоге стала седьмой.