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Светлана Миронова: чувствую себя точно лучше, чем до Нового года

Светлана Миронова: чувствую себя точно лучше, чем до Нового года
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Российская биатлонистка Светлана Миронова рассказала о форме, в которой подошла к пятому этапу Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия).

«В целом всё неплохо. Я чувствую себя точно лучше, чем до Нового года. Но нужно видеть цифры, всё проанализировать, чтобы точно понимать. По ощущениям на трассе было неплохо. Но только цифры могут подтвердить эти ощущения.

В Оберхофе сложная погода для соревнований. Здесь тепло — это плюс. Но для стрельбы тяжёлая обстановка.

Лично я в новогодние праздники старалась восстановиться, потому что до Нового года было тяжело, я была загружена и не понимала, почему так сложно. Старалась восстановить показатели, которые всегда давали мне хорошую скорость, плюс силовая загрузка, чтобы не терять мощность», — сказала Миронова в эфире «Матч ТВ».

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