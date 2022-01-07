Светлана Миронова: чувствую себя точно лучше, чем до Нового года

Российская биатлонистка Светлана Миронова рассказала о форме, в которой подошла к пятому этапу Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия).
«В целом всё неплохо. Я чувствую себя точно лучше, чем до Нового года. Но нужно видеть цифры, всё проанализировать, чтобы точно понимать. По ощущениям на трассе было неплохо. Но только цифры могут подтвердить эти ощущения.
В Оберхофе сложная погода для соревнований. Здесь тепло — это плюс. Но для стрельбы тяжёлая обстановка.
Лично я в новогодние праздники старалась восстановиться, потому что до Нового года было тяжело, я была загружена и не понимала, почему так сложно. Старалась восстановить показатели, которые всегда давали мне хорошую скорость, плюс силовая загрузка, чтобы не терять мощность», — сказала Миронова в эфире «Матч ТВ».
- 7 января 2022
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