Анна Сола: успехи российских биатлонистов меня вдохновили

Белорусская биатлонистка Анна Сола заявила, что на серебро спринта на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе её вдохновили успехи российских биатлонистов.

Мужскую гонку выиграл Александр Логинов, Антон Бабиков стал шестым, Даниил Серохвостов – восьмым.

«Конечно, успехи российских биатлонистов меня вдохновили (улыбается). Они большие молодцы, было приятно на них смотреть, болеть за них.



Мы отмечали праздники, тренировались, всё шло по плану, никаких сбоев не было. Что было расписано в тренировочном плане, всё выполнили. Спада не должно было быть, потому что у нас поменялась тренировочная работа, её стало больше. До этого было только ПАНО, а теперь мы над скоростью работали.



То, что российские девушки проигрывают почти по минуте, — это немало. Это два штрафных круга. Но они ещё могут выйти на пик формы, надеюсь, так и произойдёт. Это биатлон, где очень важна стрельба. Если они будут стрелять нули, то всегда будут в очках, этот будут близкие к призам результаты», — сказала Сола в эфире «Матч ТВ».