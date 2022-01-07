Драчёв: Резцова справилась со стрельбой. Два круга в такую погоду — хороший результат

Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв высказался о результатах женского спринта на дистанции 7,5 км в Оберхофе (Германия).

«Этот новогодний сбор не дал явных и эффективных сдвигов в функциональной подготовке. Может, на первом этапе мы ещё не так видим и ощущаем. Проигрыш был в районе минуты, его сейчас и имеем. Что касается Кристины Резцовой, то она справилась со стрельбой, два круга в такую погоду — хорошая стрельба. Не отличная, но хорошая. У ребят вообще ураган был, у девочек немного полегче, но тоже сложные погодные условия. Результаты остальных девушек заставляют задуматься. К ним больше вопросов, чем к мальчикам.

Что касается Нигматуллиной, то у каждого спортсмена бывает такое раз в жизни: не смертельно, извиняться не надо. Конечно, для команды, может, это сыграло существенную роль: она могла пробежать и дать очки в Кубке наций. Наверное, как были на шестом месте, так и останемся. В связи с этим мне немного непонятна завтрашняя расстановка по эстафетам. Ни Логинов, ни Серохвостов не участвуют. На мой взгляд, это неправильно. Эстафеты дают много очков. Но надо быть внутри команды, чтобы всё точно знать», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.