Анна Сола показала лучший ход в спринте Оберхофа. Резцова уступила ей 17,9 секунды

Белорусская биатлонистка Анна Сола стала самой быстрой на дистанции женского спринта, который завершился сегодня, 7 января, в рамках пятого этапа Кубка мира в Оберхофе. Её время — 20 минут 49 секунд. Второй по этому показателю стала француженка Жюстин Бреза-Буше, она уступила Соле 1,9 секунды. Замкнула тройку другая представительница Беларуси Динара Алимбекова (+17,3).

Лучший ход среди российских биатлонисток показала Кристина Резцова, уступившая Соле 17,9 секунды.

Кубок мира. Оберхоф. Спринт. Женщины. Ход

1. Анна Сола (Беларусь) — 20.49,0.

2. Жюстин Бреза-Буше (Франция) +1,9.

3. Динара Алимбекова (Беларусь) +17,3.

4. Кристина Резцова (Россия) +17,9.

5. Эльвира Эберг (Швеция) +23,5.

6. Мартё Рёйселанд (Норвегия) +24,7.

...10. Жулия Симон (Франция) +32,7.

...18. Светлана Миронова (Россия) +52,0.

...19. Ирина Казакевич (Россия) +52,9.

...31. Валерия Васнецова (Россия) +1.05,4.