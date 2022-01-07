Анна Сола показала лучший ход в спринте Оберхофа. Резцова уступила ей 17,9 секунды

Белорусская биатлонистка Анна Сола стала самой быстрой на дистанции женского спринта, который завершился сегодня, 7 января, в рамках пятого этапа Кубка мира в Оберхофе. Её время — 20 минут 49 секунд. Второй по этому показателю стала француженка Жюстин Бреза-Буше, она уступила Соле 1,9 секунды. Замкнула тройку другая представительница Беларуси Динара Алимбекова (+17,3).
Лучший ход среди российских биатлонисток показала Кристина Резцова, уступившая Соле 17,9 секунды.
Кубок мира. Оберхоф. Спринт. Женщины. Ход
1. Анна Сола (Беларусь) — 20.49,0.
2. Жюстин Бреза-Буше (Франция) +1,9.
3. Динара Алимбекова (Беларусь) +17,3.
4. Кристина Резцова (Россия) +17,9.
5. Эльвира Эберг (Швеция) +23,5.
6. Мартё Рёйселанд (Норвегия) +24,7.
...10. Жулия Симон (Франция) +32,7.
...18. Светлана Миронова (Россия) +52,0.
...19. Ирина Казакевич (Россия) +52,9.
...31. Валерия Васнецова (Россия) +1.05,4.
- 7 января 2022
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