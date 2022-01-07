Кристина Резцова: сегодня была самая тяжёлая гонка в этом сезоне

Российская биатлонистка Кристина Резцова подвела итог своего выступления в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).
Резцова шла первой после лёжки, но допустила два промаха на стойке и завершила гонку с седьмым результатом. Старт этапа был отложен из-за тёплой погоды и отсутствия снега.
«В первый день погода была хуже, чем сегодня. У меня никак не клеилась в первый день стрельба. Но когда вышло солнце, я под это стрельбище подстроилась, и сегодня на пристрелке не было никаких проблем. Поговорили перед стартом, какие поправки делать, если будет ветер, если будет штиль. И что касается стрельбища, довольно комфортно было. Трасса не была сильно разбита, не было каши. Лыжи сегодня супер работали. Спасибо сервису.
Я после пристрелки на лёжке не делала никаких поправок, потому что я пристрелялась на слабый ветер, и, когда я пришла, он такой и был. Ещё посмотрела, на какой установке более-менее похожий ветер на тот, на который я пристреливалась. С лёжкой и стойкой мне сильно повезло, я не попала в порыв. Сейчас ветер гораздо сильнее.
Я знала, что мужчины стреляли на первой и 30-й установке, но когда я подходила, мне было важно стрелять в тот ветер, с которым я пристреливалась. Мне не нужен был штиль. С формой пока тяжело, поэтому не знаю, как будет в дальнейших гонках. Судя по результату, форма неплохая.
Я сегодня очень рада, потому что я, выходя на старт, думала, что мне будет хуже. Мне было плохо, но когда я ехала, меня вели по трассе, и я понимала, что иду в ноги с лидерами — это успокаивало. Но сегодня была самая тяжёлая гонка в этом сезоне», — сказала Резцова в эфире «Матч ТВ».
- 7 января 2022
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