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Богалий — о спринте на КМ: не хотела бы ставить крест на команде. Оберхоф всегда спорный

Богалий — о спринте на КМ: не хотела бы ставить крест на команде. Оберхоф всегда спорный
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Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий отреагировала на результаты российских биатлонисток в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).

«У Нигматуллиной сегодня что-то пошло не так: задумалась, вместо того чтобы подойти к рубежу в собранном состоянии, наоборот, получила штраф. Конечно, это не может нас радовать. У Васнецовой получилась неплохая гонка. Не хотела бы ставить крест на команде, Оберхоф, он всегда спорный: после Нового года, погода. В Рупольдинге будет стрельбище другое, может быть дождливо, но ветер там бывает крайне редко. На пасьют шансы неплохие, главное — отобраться. Хорошо, что мальчишки все попали. А девчонкам надо побороться за улучшение позиций. Всё это возможно, надо просто работать», — сказала Богалий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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