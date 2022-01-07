Кристина Резцова: люблю бегать сингл-микст, но выбрала бы большую эстафету

Российская биатлонистка Кристина Резцова поделилась ожиданиями от сингл-микста на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Спортсменка побежит в паре с Антоном Бабиковым.



«Я люблю бегать сингл-микст, но выбрала бы большую эстафету. Потому что на Олимпиаде надо бежать большую эстафету. Михаил Шашилов только что меня спросил, побегу ли я сингл, но мне непринципиально, что бежать. У нас есть задачи — нам нужно набрать как можно больше очков в обеих эстафетах, чтобы у нас допустили шесть мужчин на Олимпиаду.

Хватит ли сил на три гонки? Очень надеюсь, что буду разбегаться. Потому что у меня была только одна жёсткая работа за межсоревновательный период, и сегодняшний старт как ещё одна работа, а завтра будет ещё одна. И я надеюсь, что как минимум к пасьюту буду себя чувствовать легче, чем сегодня», — сказала Резцова в эфире «Матч ТВ».

Сингл-микст состоится завтра, 8 января. Начало гонки — в 16:45 мск.