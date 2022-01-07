Басерга из Швейцарии стреляла в спринте в Оберхофе быстрее всех, Миронова — из россиянок

Швейцарская биатлонистка Эми Басерга показала самую быструю и точную стрельбу в спринте на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе. За два огневых рубежа Басерга провела на стрельбище всего полторы минуты. Однако ходом швейцарка уступила лидеру почти две минуты и заняла только 48-е место.

Из россиянок меньше других задержалась на стрельбище Светлана Миронова, с тремя промахами ставшая 33-й.

Биатлон. Кубок мира. Пятый этап. Оберхоф, Германия

Женщины. Спринт, 7,5 км. Время на стрельбище

1. Эми Басерга (Швейцария) – 1.30,4.

2. Доротея Вирер (Италия) +1,2.

3. Алла Гиленко (Молдавия) +4,7…

21. Светлана Миронова (Россия) +13,3…

27. Кристина Резцова (Россия) +15,0…

40. Ульяна Нигматуллина (Россия) +16,8…

53. Валерия Васнецова (Россия) +19,4…

86. Анастасия Шевченко (Россия) +28,4…

94. Ирина Казакевич (Россия) +33,9.