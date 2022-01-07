Басерга из Швейцарии стреляла в спринте в Оберхофе быстрее всех, Миронова — из россиянок

Швейцарская биатлонистка Эми Басерга показала самую быструю и точную стрельбу в спринте на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе. За два огневых рубежа Басерга провела на стрельбище всего полторы минуты. Однако ходом швейцарка уступила лидеру почти две минуты и заняла только 48-е место.
Из россиянок меньше других задержалась на стрельбище Светлана Миронова, с тремя промахами ставшая 33-й.
Биатлон. Кубок мира. Пятый этап. Оберхоф, Германия
Женщины. Спринт, 7,5 км. Время на стрельбище
1. Эми Басерга (Швейцария) – 1.30,4.
2. Доротея Вирер (Италия) +1,2.
3. Алла Гиленко (Молдавия) +4,7…
21. Светлана Миронова (Россия) +13,3…
27. Кристина Резцова (Россия) +15,0…
40. Ульяна Нигматуллина (Россия) +16,8…
53. Валерия Васнецова (Россия) +19,4…
86. Анастасия Шевченко (Россия) +28,4…
94. Ирина Казакевич (Россия) +33,9.
- 7 января 2022
-
19:41
-
19:36
-
19:30
-
19:12
-
19:07
-
19:06
-
19:04
-
18:56
-
18:49
-
18:47
-
18:37
-
18:29
-
18:26
-
18:23
-
18:14
-
18:13
-
18:05
-
18:01
-
17:59
-
17:58
-
17:56
-
17:50
-
17:48
-
17:38
-
17:34
-
17:29
-
17:25
-
17:24
-
17:19
-
17:18
-
17:15
-
17:00
-
16:57
-
16:53
-
16:15