Васнецова: по самочувствию не могу сказать, что чувствуется та лёгкость, которую хочется

Российская биатлонистка Валерия Васнецова, ставшая 24-й в женском спринте на пятом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе, подвела итоги гонки.

«Сил не осталось сегодня, отдала всю себя на дистанции. Старалась отбивать скорость в таких местах, где можно было много выиграть. То есть подъемы проходила более ровно, а спуски, подходы и уходы с подъёмов старалась отрабатывать максимально. Сегодня при такой ветровой обстановке в целом справилась со стрельбой. Больше переживала за стойку. По дистанции, по самочувствию не могу сказать, что чувствуется та лёгкость, которую хотелось бы. Это на данный момент моё состояние.

Не могла пристреляться при ветре, потому что когда бы я ни приходила, на пристрелке был абсолютный штиль. И так и знала, что когда приду на стрельбу, будет сильный ветер. Как и сказал Николай Степанович Загурский, я сделала поправку три влево, и куда был промах, сейчас не могу сказать», — сказала Васнецова в эфире «Матч ТВ».