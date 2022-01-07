Стал известен состав сборной Беларуси на смешанные эстафеты на этапе КМ в Оберхофе

Тренерский штаб сборной Беларуси определился с составами на смешанные эстафеты пятого этапа Кубка мира по биатлону, который проходит в Оберхофе (Германия). В смешанной эстафете белорусскую команду представят Никита Лобастов, Антон Смольский, Динара Алимбекова и Анна Сола. В сингл-миксте побегут Дмитрий Лазовский и Ирина Лещенко.

Гонки состоятся завтра, 8 января: смешанная эстафета – в 14:15 мск, сингл-микст – в 16:45 мск.

Напомним, в спринте Сола завоевала серебряную медаль, а Алимбекова стала четвёртой. В мужском спринте лучшим из белорусов стал Лазовский, занявший 27-е место. Победил россиянин Александр Логинов.

Пятый этап Кубка мира в Оберхофе завершится в воскресенье, 9 января, гонками преследования.