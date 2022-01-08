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Текстовая онлайн-трансляция смешанной эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе

Текстовая онлайн-трансляция смешанной эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе
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Сегодня, 8 января, на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) состоится смешанная эстафета. Старт запланирован на 14:15 мск.

За сборную России выступят Максим Цветков, Александр Поварницын, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию гонки:
текстовая онлайн-трансляция смешанной эстафеты на этапе Кубка мира в Оберхофе.

7 января в Оберхофе состоялись спринтерские гонки. У мужчин победу одержал россиянин Александр Логинов. Поварницын стал 40-м, Цветков — 52-м. В женском спринте лучшей стала норвежка Марте Рёйселанд. Васнецова финишировала 24-й, Казакевич заняла 30-е место. Сегодня также состоится сингл-микст.

Этап Кубка мира в Оберхофе завершится 9 января.

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