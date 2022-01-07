Рёйселанд: проведу все гонки в Оберхофе и в Рупольдинге, но придётся пропустить Антхольц

Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд, одержавшая победу в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия), рассказала с какими мыслями подходит в предстоящим Олимпийским играм в Пекине.
«Непросто бороться за победу в Кубке мира и держать в уме Олимпиаду в Пекине. Но выбор для меня простой, потому что Игры проходят только раз в четыре года. Приходится принимать определённые решения. В этом сезоне я проведу все гонки в Оберхофе и все в Рупольдинге. Немного обидно, но придётся пропустить Антхольц. Особенно обидно из-за того, что это моё любимое место. Но я должна предпринять шаги, чтобы быть в наилучшей форме на Олимпиаде. Думаю, провести хороший тренировочный сбор перед Пекином — это важно для меня. Приложу максимум усилий, чтобы быть в лучшей форме на Олимпиаде», — сказала Рёйселанд после гонки.
- 7 января 2022
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