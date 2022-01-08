Сегодня, 8 января, на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) состоится сингл-микст. Старт запланирован на 16:45 мск.



За сборную России выступят Антон Бабиков и Кристина Резцова.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию гонки:

текстовая онлайн-трансляция сингл-микста на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.



7 января в Оберхофе состоялись спринтерские гонки. В мужских соревнованиях победу одержал россиянин Александр Логинов. Антон Бабиков стал шестым, не допустив промахов и уступив Логинову 23 секунды. В женском спринте победила норвежка Марте Рёйселанд. Резцова финишировала седьмой, промахнувшись два раза и проиграв лидеру общего зачёта Кубка мира 26,6 секунды.



Этап Кубка мира в Оберхофе завершится 9 января.

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