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Кубок мира по биатлону — 2021/2022, женщины, зачёт Кубка наций

Зачёт Кубка наций среди женщин: Россия сократила отставание от 5-го места до 12 очков
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Женская сборная России осталась на шестом месте в Кубке наций сезона-2021/2022, но сократила отставание от команды Германии с 97 до 12 баллов. Первые позиции сохранили сборные Швеции и Франции. На третье место вышла команда Беларуси, опередившая норвежских биатлонисток.

Напомним, российские биатлонисты Антон Бабиков и Кристина Резцова завоевали золотые медали в супермиксте на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Второе место заняла команда Австрии, третьими финишировали украинцы.

Итоговая позиция в Кубке наций определяет квоту страны на Кубок мира следующего сезона. Максимальное количество биатлонистов (шесть) имеют право выставить первые пять команд. В зачёт идут спринтерские и индивидуальные гонки, а также эстафеты.

Биатлон. Кубок мира. Женщины. Кубок наций

1. Швеция – 3505.
2. Франция – 3408.
3. Беларусь – 3306.
4. Норвегия – 3271.
5. Германия – 3201.
6. Россия – 3189.
7. Чехия – 2771.
8. Украина – 2743.
9. Италия – 2612.
10. Австрия – 2560.

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