Зачёт Кубка наций среди женщин: Россия сократила отставание от 5-го места до 12 очков

Женская сборная России осталась на шестом месте в Кубке наций сезона-2021/2022, но сократила отставание от команды Германии с 97 до 12 баллов. Первые позиции сохранили сборные Швеции и Франции. На третье место вышла команда Беларуси, опередившая норвежских биатлонисток.

Напомним, российские биатлонисты Антон Бабиков и Кристина Резцова завоевали золотые медали в супермиксте на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Второе место заняла команда Австрии, третьими финишировали украинцы.

Итоговая позиция в Кубке наций определяет квоту страны на Кубок мира следующего сезона. Максимальное количество биатлонистов (шесть) имеют право выставить первые пять команд. В зачёт идут спринтерские и индивидуальные гонки, а также эстафеты.

Биатлон. Кубок мира. Женщины. Кубок наций

1. Швеция – 3505.

2. Франция – 3408.

3. Беларусь – 3306.

4. Норвегия – 3271.

5. Германия – 3201.

6. Россия – 3189.

7. Чехия – 2771.

8. Украина – 2743.

9. Италия – 2612.

10. Австрия – 2560.