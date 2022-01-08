Зачёт Кубка наций среди женщин: Россия сократила отставание от 5-го места до 12 очков

Женская сборная России осталась на шестом месте в Кубке наций сезона-2021/2022, но сократила отставание от команды Германии с 97 до 12 баллов. Первые позиции сохранили сборные Швеции и Франции. На третье место вышла команда Беларуси, опередившая норвежских биатлонисток.
Напомним, российские биатлонисты Антон Бабиков и Кристина Резцова завоевали золотые медали в супермиксте на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Второе место заняла команда Австрии, третьими финишировали украинцы.
Итоговая позиция в Кубке наций определяет квоту страны на Кубок мира следующего сезона. Максимальное количество биатлонистов (шесть) имеют право выставить первые пять команд. В зачёт идут спринтерские и индивидуальные гонки, а также эстафеты.
Биатлон. Кубок мира. Женщины. Кубок наций
1. Швеция – 3505.
2. Франция – 3408.
3. Беларусь – 3306.
4. Норвегия – 3271.
5. Германия – 3201.
6. Россия – 3189.
7. Чехия – 2771.
8. Украина – 2743.
9. Италия – 2612.
10. Австрия – 2560.
- 8 января 2022
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