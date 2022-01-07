Симон — о серебре в Оберхофе: в Анси случилась магия. Рада, что она повторилась здесь

Французская биатлонистка Жулия Симон, завоевавшая серебро в спринте на пятом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе, подвела итоги гонки.

«Когда гонки проходят в тяжёлых условиях, я просто слежу за флажками и спокойно делаю то, что в моих силах. В Ле Гран Борнан всё получилось хорошо. Сегодня было непросто, но считаю, что очень хорошо справилась, быстро прошла финальный круг. Рада, что провела успешную гонку.

Что изменилось на последних этапах? Думаю, мне нужно время, чтобы всё понять. На тренировках стрелять просто, другое дело — соревнования. Мы с тренерами много работаем, много общаемся. Я должна найти эту маленькую деталь, которой мне порой не хватает. В первую очередь у меня были проблемы с лёжкой. В Анси всё было иначе — там были мои близкие, друзья. Случилась магия. Очень рада, что это повторилось здесь», — сказала Симон после гонки.