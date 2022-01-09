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Текстовая онлайн-трансляция женской гонки преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе

Текстовая онлайн-трансляция женской гонки преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе
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Сегодня, 9 января, в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) состоится женская гонка преследования на 10 км с четырьмя огневыми рубежами. Старт запланирован на 16:45 мск.

Первой на дистанцию отправится победительница спринта норвежка Марте Рёйселанд. Спустя 7 секунд стартуют представительница Беларуси Анна Сола и француженка Жулия Симон.

Участие в гонке примут четыре россиянки: Кристина Резцова стартует 7-й (+0.27), Валерия Васнецова — 24-й (+1.17), Ирина Казакевич — 30-й (+1.23) и Светлана Миронова — 33-й (+1.25).

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция женской гонки преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.

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