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Впервые в истории на Кубке мира выступил биатлонист из Монголии

Впервые в истории на Кубке мира выступил биатлонист из Монголии
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Биатлонист из Монголии Энкхсайхан Энкхбат дебютировал на Кубке мира. Энкхбат допустил по одному промаху на каждом из двух огневых рубежей и занял 82-е место из 108 участников спринтерской гонки. От победителя, россиянина Александра Логинова, представитель Монголии отстал на 3 минуты 23,5 секунды.

Ранее Энкхбат был знаменосцем сборной своей страны на юношеских Олимпийских играх 2020 года в Лозанне.

Фото можно посмотреть на странице BMW IBU World Cup в «Твиттере».

Напомним, спринт на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия) Логинов выиграл, допустив один промах, вторым стал француз Эмильен Жаклен, зашедший на два штрафных круга. Третье место занял норвежец Стурла Холм Легрейд, допустивший один промах.

За себя и за того парня. Логинов выиграл спринт с промахом — просто вынес всех соперников! За себя и за того парня. Логинов выиграл спринт с промахом — просто вынес всех соперников!
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