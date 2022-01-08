Динара Алимбекова опубликовала пост о спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова опубликовала пост после выступления в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Она заняла четвёртое место. Победу одержала представительница Норвегии Марте Рёйселанд. Второе место с одинаковым результатом поделили Анна Сола из Беларуси и Жулия Симон из Франции.

«Рождественская гонка. Очередная деревяшка в копилку», — написала Алимбекова.

Пост доступен в «инстаграме» Динары Алимбековой.

Сегодня, 7 января, в Оберхофе пройдут смешанная эстафета и сингл-микст.

Биатлон. Кубок мира. Женщины. Общий зачёт

1. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 477.

2. Эльвира Эберг (Швеция) — 413.

3. Анна Сола (Беларусь) — 374.

4. Динара Алимбекова (Беларусь) — 370.

5. Ханна Эберг (Швеция) — 350.