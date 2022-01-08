Тренер сборной Беларуси объяснил, почему Динара Алимбекова осталась без медали в спринте

Старший тренер женской сборной Беларуси по биатлону Олег Рыженков оценил выступление подопечных в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе и рассказал, почему Динара Алимбекова осталась без медали. Анна Сола поделила серебро с француженкой Жулией Симон. Динара Алимбекова продемонстрировала четвёртый результат.



«Наши биатлонистки отработали добросовестно и на дистанции, и на огневых рубежах. Серебро у Солы, она молодчина. Что касается четвёртого места Алимбековой, то к последней группе скольжение улучшилось — «закатился глянец», и, возможно, это сыграло ключевую роль в пользу француженки Симон. Динара же очень сильно отработала второй круг, ей немного не хватило сил.



Финишный отрезок в Оберхофе очень длинный и равнинный. Плюс ветер встречный. Тем не менее уже можно оценить наш новогодний сбор в Рамзау. Он пошёл на пользу всей команде. Воспряли духом Ира Лещенко, Елена Кручинкина. Только обидные промахи опять же не позволили им быть ещё выше. Порадовала Алина Пильчук. Она в своей премьерной гонке на Кубке мира справилась на все сто процентов. Молодец. В общем хорошее Рождество и отличный результат!» — приводятся слова Рыженкова в телеграм-канале «Референт Рая».

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