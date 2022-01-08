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«Спортлото в Оберхофе». Антон Смольский показал фотографии со спринта

«Спортлото в Оберхофе». Антон Смольский показал фотографии со спринта
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Белорусский биатлонист Антон Смольский опубликовал пост в «Инстаграме» после неудачного выступления в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Он занял 46-е место, допустив 4 промаха. Гонка проходила в сложных погодных условиях.

«Спортлото в Оберхофе», — написал Смольский.

Пост доступен в «инстаграме» Антона Смольского.

Победителем гонки стал российский биатлонист Александр Логинов. Вторым стал француз Эмильен Жаклен, который с двумя промахами уступил Логинову 6,5 секунды. Тройку лучших замкнул норвежец Стурла Холм Легрейд. Он допустил один промах и отстал от Логинова на 15,1 секунды. В топ-10 также вошли россияне Антон Бабиков и Даниил Серохвостов.

Сегодня, 8 января, в Оберхофе пройдут смешанная эстафета и сингл-микст.

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