«Спортлото в Оберхофе». Антон Смольский показал фотографии со спринта
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Белорусский биатлонист Антон Смольский опубликовал пост в «Инстаграме» после неудачного выступления в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Он занял 46-е место, допустив 4 промаха. Гонка проходила в сложных погодных условиях.
«Спортлото в Оберхофе», — написал Смольский.
Пост доступен в «инстаграме» Антона Смольского.
Победителем гонки стал российский биатлонист Александр Логинов. Вторым стал француз Эмильен Жаклен, который с двумя промахами уступил Логинову 6,5 секунды. Тройку лучших замкнул норвежец Стурла Холм Легрейд. Он допустил один промах и отстал от Логинова на 15,1 секунды. В топ-10 также вошли россияне Антон Бабиков и Даниил Серохвостов.
Сегодня, 8 января, в Оберхофе пройдут смешанная эстафета и сингл-микст.
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