Динара Алимбекова: глаза б мои не видели эту стойку

Олимпийская чемпионка, белорусская биатлонистка Динара Алимбекова опубликовала фото со спринтерской гонки, которая состоялась вчера, 7 января, на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Она заняла четвёртое место, допустив два промаха на стойке.

«Глаза б мои не видели эту стойку», — написала спортсменка.

Фото: «Инстаграм» Динары Алимбековой

Победу одержала представительница Норвегии Марте Рёйселанд. Второе место с одинаковым результатом поделили Анна Сола из Беларуси и Жулия Симон из Франции.

Алимбекова — олимпийская чемпионка 2018 года в женской эстафете, бронзовый призёр чемпионата Европы 2019 года в смешанной эстафете, победительница этапа Кубка мира – 2020/2021 в Хохфильцене в спринте и серебряный призёр в гонке преследования.