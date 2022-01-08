Динара Алимбекова: глаза б мои не видели эту стойку
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Олимпийская чемпионка, белорусская биатлонистка Динара Алимбекова опубликовала фото со спринтерской гонки, которая состоялась вчера, 7 января, на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Она заняла четвёртое место, допустив два промаха на стойке.
«Глаза б мои не видели эту стойку», — написала спортсменка.
Фото: «Инстаграм» Динары Алимбековой
Победу одержала представительница Норвегии Марте Рёйселанд. Второе место с одинаковым результатом поделили Анна Сола из Беларуси и Жулия Симон из Франции.
Алимбекова — олимпийская чемпионка 2018 года в женской эстафете, бронзовый призёр чемпионата Европы 2019 года в смешанной эстафете, победительница этапа Кубка мира – 2020/2021 в Хохфильцене в спринте и серебряный призёр в гонке преследования.
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