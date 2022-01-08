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Легрейд: не могу представить, что делал бы на месте Латыпова

Легрейд: не могу представить, что делал бы на месте Латыпова
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Четырёхкратный чемпион мира, норвежец Стурла Холм Легрейд прокомментировал то, что биатлонист сборной России Эдуард Латыпов заразился коронавирусом перед пятым этапом Кубка мира в Оберхофе (Германия). После заражения Латыпова изолировали от сборной России по биатлону.

«Конечно, очень жаль, что с Эдуардом это произошло. Я надеюсь, он скоро поправится. Учитывая, что совсем скоро Олимпийские игры, это кошмар для спортсмена — заразиться коронавирусом. Я не могу представить, что бы делал на его месте, но я просто надеюсь, что он поправится и мы увидим его на Олимпиаде», — приводит слова Легрейда Metaratings.

Вчера, 7 января, в Оберхофе Легрейд завоевал бронзу в спринте. Гонку выиграл россиянин Александр Логинов, вторым стал француз Эмильен Жаклен.

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