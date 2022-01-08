Тарьей Бё отказался от бустерной дозы вакцины перед Олимпийскими играми в Пекине

Олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, норвежец Тарьей Бё ответил, воспользуется ли возможностью принять бустерную (дополнительную) вакцину против коронавируса перед Олимпийскими играми — 2022 в Пекине (Китай).

«Нет, я не собираюсь её принимать. Я сделал вторую прививку довольно поздно, в конце сентября, так что не вижу в третьей никакой необходимости. И имею на это право. Думаю, все практикующие врачи осознают риски, с которыми могут столкнуться спортсмены после вакцины, организм может отреагировать по-разному. Ярл Магнус Риибер (норвежский двоеборец, двукратный чемпион мира. – Прим. «Чемпионата») был выведен из строя на несколько недель. Не думаю, что спортсмены, для которых важна выносливость, решатся на это перед Олимпиадой», — приводит слова старшего Бё TV2.